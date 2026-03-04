射水市のブランド魚「いみずサクラマス」の今年の水揚げがきょうから始まりました。きょうは、射水市の沿岸およそ30メートルにある堀岡養殖漁業協同組合のいけすで育てられたサクラマスが水揚げされました。ふ化してから1年半ほどで、平均で体長50センチ、重さは1.5キロと例年並みの生育だということです。堀岡養殖漁業協同組合酒井克典養殖チーフリーダー「生で食べていただけるのが今の春の時期だけな