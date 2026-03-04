【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝江原桂都】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの聖火リレーが３日、コルティナで行われ、五つの火が一つになった。パラリンピック発祥の地とされる英国のストーク・マンデビルで２月２４日に採火された聖火は、イタリアのミラノやトリノなど５都市を巡ってきた。この日、五つの聖火はコルティナ中心部の広場で、５人のランナーたちが聖火台に点火し、一つの大きな炎になると、広場に