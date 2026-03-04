沖縄県の玉城デニー知事は4日、広島市役所で松井一実市長と面会し、市民社会に平和の思いを根付かせる方策について意見を交わした。核軍縮や核兵器廃絶に向けた取り組みを進めるため、被爆地・広島と連携したい考え。玉城氏は沖縄戦を念頭に「悲惨な経験をした小さな島から世界にどう広げていくか。共通する思いを持つ（自治体や市民の）ネットワークづくりが重要だ」と強調。広島市を含む県外自治体との連携を強化していく考