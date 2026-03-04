女優の真歩（30）が4日までにインスタグラムを更新。俳優で脚本家の酒井秀晃と結婚したことを報告した。真歩は「『ご報告』いつも応援してくださっているみなさま。関係者のみなさまへ。私事ではございますが、この度、俳優で脚本家の酒井秀晃さんと結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。続けて「これからもみなさまへの感謝の気持ちを忘れず、精一杯がんばっていきます。温かく見守っていただけたらうれしいで