アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を続ける中、UAE（アラブ首長国連邦）のドバイにあるアメリカ総領事館近くで無人機による攻撃がありました。ドバイ当局によりますと、3日、ドバイのアメリカ総領事館近くで無人機による攻撃があり、火災が発生しました。既に鎮火し、負傷者はいなかったということです。アメリカのルビオ国務長官は3日、イランをめぐる軍事衝突が始まって以降、約9000人のアメリカ人が中東から退避したと明ら