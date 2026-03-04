アンミカ（53）が4日、都内で行われた「SABON White Tea Celebration」記者発表会に出席しｔ。発表会後の代表質問の中で、この日、インスタグラムで、スピードスケートの世界選手権（5〜8日、オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を引退する意向を示した、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）にいたわりの贈り物をしたいと口にした。お祝いしてあげたい人は？と質問を受けて、アンミカは「自分にもそうですけど、先日、妹のよ