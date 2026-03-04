県の花でもあるチューリップ。主な産地である新潟市南区の白根地区ではチューリップの切り花の出荷が最盛期を迎えていて、生産者が出荷作業に追われていました。赤や黄、ピンクなど鮮やかな色が魅力のチューリップ。県内出荷量の約6割を占める新潟市南区白根地区では3月の卒業シーズンに合わせて出荷のピークを迎えています。JA新潟かがやき管内では年間で450万本のチューリップを全国に出荷