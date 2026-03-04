【第6話】 3月4日 公開 第6話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、3月4日、真顔逸華氏のマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第6話をチャンピオンクロスにて公開した。 今回は、突然うさぎが泊まることになり、ドキドキしてしまうハジメ。彼女に押される形で一緒の布団に寝ることになるのだが……。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?」のページ (C)真顔逸華（秋田