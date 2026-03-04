県内の公立高校では3月4日、一般入試が行われています。約1万2000人の受験生が試験に臨んでいます。新潟市西区にある新潟西高校。受験生が次々と会場へと足を運び、試験開始直前まで参考書を開いて復習する姿がありました。県内では4日、公立高校80校で一般入試が行われています。志願者数は全日制・定時制合わせて1万2116人。志願倍率は全日制が0.99倍、定時制が0.65倍となっていて、新潟西高校・普通科の志願倍率は0.94倍となっ