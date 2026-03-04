2月27日、この日のイベントタイトルは『世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA』。言わずもがな、世が世なら!!!初のオリジナル曲「下剋上、はじめました。」にちなんだものだが、この曲は〈最高で最強な夢のステージ ごらんあそばせ〉という歌詞から始まる。キャリア最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブという挑戦の舞台で、彼らはまさに最高で最強な夢のステージを見せた。