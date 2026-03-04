3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのミッチ・ジョンソンHC（ヘッドコーチ／通算2度目）、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズのケニー・アトキンソンHC（通算3度目）が選ばれた。 The Coaches of the Month for February!West: Mitch Johnson