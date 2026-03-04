アイ・オー・データ機器は、14型デュアルモバイルディスプレイ『LCD-YC1412DX』を発表し、3月中旬頃に発売する。 【画像あり】ディスプレイの配置次第でレイアウトも自由自在商品外観 本製品は省スペースでマルチディスプレイ環境を構築できるものだ。フルHDの14型パネルを採用し、ケーブル1本でノートパソコンの画面を足して最大3画面表示に対応する。 表示モードは拡張モー