ミラノ・コルティナ五輪の金メダリスト・岡山市出身の木村葵来（きむら・きら）選手に岡山県県民栄誉賞が贈られました。 【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】木村葵来選手に県民栄誉賞「金メダルとったという実感も未だに湧いていない状態」【岡山】 ミラノ・コルティナ五輪の閉幕から2週間。地元に凱旋した岡山市出身の木村葵来選手です。木村選手は、日本時間の先月（2月）8日に行われたスノーボード男子ビ