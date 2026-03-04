４日前引けの日経平均株価は前営業日比２１８８円９４銭安の５万４０９０円１１銭と続急落。前場のプライム市場の売買高概算は１６億８４１６万株、売買代金概算は５兆３８６７億円。値上がり銘柄数は７３、対して値下がり銘柄数は１５０６、変わらずは１５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスクオフ一色の地合いで、日経平均は先物を絡め大きく売り込まれ、前引け時点で２２００円弱の急落でほぼ安値引けとなった