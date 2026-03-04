三重県伊勢市や松阪市など広い範囲で4日朝、停電が発生し、一時およそ14万世帯に影響が出ました。原因は分かっていません。中部電力パワーグリッドによりますと、4日9時10分頃、松阪市・伊勢市・鳥羽市など9市町で停電が発生し、午前10時の時点でおよそ14万世帯が停電となりました。松阪市では、複数の交差点で信号機の灯りが消えるなど影響が生じ、警察官が交通整理にあたっているほか、発電機による一時的な復旧など