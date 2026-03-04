ジェイアール名古屋タカシマヤの食品売り場では、桜をテーマにした春を楽しめる商品が並び始めています。いなりずし専門店・豆狸で販売されている「桜いなり」は、香ばしい桜エビを混ぜたご飯を、桜の葉のエキスでピンクに色づけした揚げで包んでいます。ジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階の食品売り場では、見た目も華やかなクッキーや和菓子など、桜をテーマにした限定グルメが並んでい