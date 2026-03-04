三重県熊野市でカンヒザクラの花が早くも満開となり、春本番を感じさせています。釣鐘状の花が下向きに咲くカンヒザクラ。濃いピンクの花びらが枝いっぱいに熊野灘を見下ろしています。およそ2000本の桜の木が植えられている熊野市の「桜の道」では、2月中旬から咲き始めた十数本のカンヒザクラが、早くも満開となっています。見頃は来週いっぱいの見通しですが、これからソメイヨシノやヤエザクラなども順に咲き始めるた