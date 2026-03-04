セブン‐イレブン・ジャパンは2月24日より、和スイーツアイス「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」と「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」を、全国のセブン‐イレブンにて数量限定で順次発売しています。■ほうじ茶フレーバーのマカロンアイス＆きなこ×ミルク×黒蜜のワッフルコーン「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」（289.44円）は、ほうじ茶の香りとやさしい甘さが特徴のアイスを、