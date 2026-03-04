ユニクロでは、2026年春夏の新作アイテムが続々と発売されています。今季のコレクションのテーマは「New Colors,New Silhouettes」。先日行われたメディア向けの展示会にお邪魔してみると、パステルカラーやビビットカラーをあしらい、色の組み合わせを楽しめるラインアップのほか、コンパクトなトップスに太いボトムスを合わせたトレンドのスタイルから、逆に大きめのトップスにコンパクトなボトムスを合わせた新鮮なスタイルまで