ハンバーガーチェーンの「フレッシュネスバーガー」では3月4日より、新商品「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」と「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」を期間限定で販売します。■メキシコ産 “生”のフレッシュアボカドを使用した2商品「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」は、アボカドを1／2個と、4尾のガーリックシュリンプをサンドし、シラチャーとスイートチリ