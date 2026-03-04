リンクをコピーする

クリーブランド・キャバリアーズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年3月4日（水）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 113 - 109 デトロイト・ピストンズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対デトロイト・ピストンズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピスト