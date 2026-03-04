オーランド・マジック vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月4日（水）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 126 - 109 ワシントン・ウィザーズ NBAのオーランド・マジック対ワシントン・ウィザーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし27-24で終了する。