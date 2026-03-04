ごはんのおともにもってこい！低カロリーなこんにゃくの炒め物2選【画像を見る】おかかでうまみたっぷり「こんにゃくとちくわのおかか炒め」こんにゃくはダイエットの強い味方です。和・洋・中どんな味にも合うこんにゃくは、ほとんど(96〜97％)が水分で、100g当たり5〜8kcalと低カロリーなのが嬉しいですね。今回はフライパンで炒めてこうばしく仕上がるレシピを2つご紹介します。レシピを教えてくれたのは市瀬悦子さん料理研究家