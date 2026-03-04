リンクをコピーする

シャーロット・ホーネッツ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年3月4日（水）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 117 - 90 ダラス・マーベリックス NBAのシャーロット・ホーネッツ対ダラス・マーベリックスがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャー