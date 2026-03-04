「BCNランキング」2026年2月16日〜22日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位Xiaomi Sound Pocket BlackMDZ-37-DB Black（Xiaomi）3位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）4位MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780T