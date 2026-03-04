Snow Manの公式Xが更新され、13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」の発売に向けた新アーティスト写真が公開された。 【画像】Snow Man 新アー写（グループ・ソロ） 他 ■Snow Man、新アーティスト写真公開 公開されたのは、4月29日にリリースされる13thシングルにあわせて解禁された最新のアーティスト写真。 メンバー9人がブラックを基調としたレザーコ