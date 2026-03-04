【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松田好花が、5月4日・11日に放送される『架空名作劇場』第2弾にて地上波ドラマ初主演を務めることが決定した。 ■若きテレビマンたちが“架空の名作ドラマ”に挑戦 本作は、“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦する。 2025年8月に第1弾となる『人情刑事