4日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝157円60銭前後と、前日午後5時時点に比べ20銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円78銭前後と50銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース