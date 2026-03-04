4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2010円安の5万4140円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4090.11円に対しては49.89円高。出来高は6万9933枚となっている。 TOPIX先物期近は3620ポイントと前日比147ポイント安、現物終値比8.04ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54140 -20