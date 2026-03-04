日経225先物は11時30分時点、前日比2050円安の5万4100円（-3.65％）前後で推移。寄り付きは5万5000 円と、シカゴ日経平均先物（5万5335円）を下回る形で、売りが先行して始まった。開始直後に5万4740円まで売られた後に5万5720円と、ナイトセッションでつけた高値水準まで下落幅を縮める動きをみせた。 ただ、25日移動平均線（5万5980円）を捉えることはできず、その後は売り買いが交錯。終盤にかけて下へのバイアスが強ま