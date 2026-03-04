ドジャースの佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、オープン戦2度目の先発マウンドに上がった。ガーディアンズに対し、初回に満塁弾を浴びて2安打4失点3四球。1死も奪えずに降板したが、特別ルールにより2回から再登板。2イニングを無安打無失点に抑えた。試合はドジャースが勝利し、佐々木も結果的に勝利投手となったが、二面性が際立つ登板となった。 ■初回は満塁弾を浴びて降板 前回の登板同