1975年の放送開始から50周年を迎えた国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」。長年日本中から愛されてきた本作を令和の時代に届け直すべく、2026年3月3日、ついに公式サイトが正式に開設されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■懐かしのエピソードを直感的に探せるデータベース機能開設された公式サイトは、作品の最新情報を発信するだけでなく、各エピソードのデータベースとしての役割も担っています