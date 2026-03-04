北海道・知床の遊覧船沈没事故で、桂田精一被告の裁判は３月４日も被告人質問が行われています。事故当日の従業員とのやりとりなどについて問われた桂田被告は、「覚えていない」などと繰り返しました。桂田精一被告は２０２２年、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員２６人を死亡させたとされています。午前の裁判では乗客家族の被告人質問が行われ、代理人弁護士が質問を代読しました。当日の従業員との