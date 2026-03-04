タレントの若槻千夏（41）が、3日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。SNSに送られてくるDMの内容を明かした。同番組では、トランプのババ抜きで、ジョーカーをどこに置くかで分かる心理テストを実施。「端」「真ん中」「相手が取りそうなところ」「敢えて分かるように」の4つの選択肢から、若槻は「見せ札にして、“これなワケないや”みたいな感じで、そういう演出もしたい」と、「あ