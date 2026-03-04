阪神は野球振興プロジェクト「TRIALBASEBALL―BRIDGETOTHEFUTURE―」を立ち上げ、野球振興活動に取り組む計画を4日、発表した。阪神は25年度から「野球振興室」を設置し、普及活動に取り組んできた。就学前児童と小・中学生に野球を指導する「タイガースアカデミー」、女子野球の「タイガースWomen」に加え、現役選手、秋山拓巳ベースボール・アンバサダーを旗振り役とし、糸井嘉男スペシャル・アンバサダー、岩田稔コ