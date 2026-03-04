2026年3月2日、香港メディア・香港01は、中国の電子機器大手・シャオミ（小米）の人型ロボットが自動車工場での実地試験を開始したことを報じた。記事は、シャオミ創業者で会長兼CEOの雷軍（レイ・ジュン）氏が同日、自社の人型ロボットが自動車工場で実習を開始したことを明らかにしたと紹介。その上で、雷軍氏が「今後5年間で大量の人型ロボットがシャオミの工場で働くようになる」との見通しを示したことを伝えた。その一方で、