森永製菓は、機能性表示食品「大粒ラムネSUPER＜ピーチ味＞」を2026年3月3日に発売。ラフマ葉抽出物を配合1粒が通常のラムネの1.5倍サイズで食べ応えのある「大粒ラムネ」シリーズから、ラフマ葉抽出物を配合した機能性表示食品が登場。ラフマ葉抽出物に含まれる機能性関与成分「ラフマ由来ヒペロシド」「ラフマ由来イソクエルシトリン」は、精神的ストレスをやわらげ、睡眠の質の向上に役立ち、日中の眠気を緩和するとの報告があ