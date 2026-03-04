◇強化試合ドミニカ共和国12─4タイガース（2026年3月3日）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドミニカ共和国代表は3日（日本時間4日）、タイガースとの強化試合初戦を行い、打線が19安打12得点と爆発し、大勝を飾った。3─4で迎えた4回、タティス（パドレス）の適時二塁打で同点に追いつくと、なおも1死三塁でソト（メッツ）が勝ち越し2ラン。4番・ゲレロ（ブルージェイズ）は中直に倒れたが、2死