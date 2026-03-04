イランの革命防衛隊が石油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を宣言したことに関連し、トランプ大統領は「必要であれば、アメリカ海軍がタンカーの護衛を開始する」と表明しました。イランの革命防衛隊はホルムズ海峡の封鎖を宣言し、石油タンカーを攻撃していて、原油などの先物価格が大きく上昇しています。こうした状況を受けて、トランプ大統領は「必要であれば、アメリカ海軍はホルムズ海峡を航行するタンカーの護衛を開始す