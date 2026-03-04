世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求を巡る東京高裁の決定を受け、報道陣に囲まれる教団側の福本修也弁護士＝4日午前、東京・霞が関「信じられない。こんなことがあっていいのか」。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散を命じた4日の東京高裁決定を、教団側弁護士は険しい表情で批判した。高裁前には朝から数十人の報道陣が集まり、教団の信者らの姿もあった。弁護士は「法治国家ではない」と怒りをあらわ