タレントの川崎希が3日、自身のアメブロを更新。「グーちゃん」と呼ぶ次女の初節句を、家族でお祝いしたことを報告した。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露川崎は「きょうは3月3日ひな祭り 先日おとうふ屋さんでグーちゃんの初節句のお祝いをしてきたよ」と報告。同店は長女の際にも利用した思い出の場所だそうで、「この雛人形もなつかしい」と、飾られた雛人形の前で撮られた親子ショットを公開した。