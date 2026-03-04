旧統一教会に解散を命じた東京地裁の決定をめぐり、東京高裁は先ほど、教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。高裁前から中継です。先ほど、東京高裁は改めて旧統一教会に解散を命じました。教団の財産などを処分する「清算手続き」が始まります。旧統一教会に対しては去年3月、東京地裁が「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じています。教団側はこの決定を、「国家に