歌手ジャスティン・ビーバー（32）が、妻でモデルのヘイリー・ビーバー（29）と共にプライベートで来日して東京で誕生日を祝ったことが分かった。1日に32歳の誕生日を迎えたジャスティンは、自身のSNSに日本滞在中の様子を公開。「誕生日を一緒に過ごしたい人はほかにいない」とキャプションを添え、バースデーケーキを前にヘイリーと顔を寄せ合う仲睦まじいショットやキャンドルを吹き消す姿などを披露し、不仲説を一蹴した。一方