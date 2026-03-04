ときわ台ときわ通りクリニックは2026年2月24日、「冬の寒さによる関節痛・体の不調に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年2月14日、日本全国在住の40〜60代の男女550人を対象にWEBアンケートで実施したもの。○5割が「冬に不調が悪化」冬になると、関節の痛みや体の不調が悪化すると感じるか冬になると関節の痛みや体の不調が悪化すると「よく感じる・時々感じる」と回答した人は51.1%だった。「あまり感じない・全く感