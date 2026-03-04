KUIXは、生成AIを活用したデータ分析サービス「GENELYST(ジェネリスト) β版」の提供を開始した。質問と回答「GENELYST β版」は、生成AIを活用してデータ分析と意思決定のプロセスを効率化するサービス。多くの企業で課題となっている「データ分析は行っているが、単なるレポート作成で終わり、具体的なアクションに繋がっていない」という状況を打破するために開発された。データ可視化から洞察、具体的なアクション案の提示まで