【プラコロ】 7月 発売予定 価格：初回限定価格 各500円 通常価格 各990円 BANDAI SPIRITSは、7月より、運と戦略のサイコロポケモンバトル「プラコロ」のリニューアル商品を発売する。初回限定価格は各500円、通常価格は各990円。 「プラコロ」は、バンダイより1997年に発売された商品。2026年はポケモン30周年であることも記念し、クリーチャー