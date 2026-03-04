侍・金丸が3回無失点野球日本代表「侍ジャパン」の金丸夢斗投手（中日）が阪神との強化試合「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」に2番手として登板。3回1安打無失点1奪三振と快投し、ファンが「世界にバレてしまった」「球がめっちゃよくないか」と沸いている。金丸は先発の高橋宏斗投手からの“中日リレー”で、3回から2番手として登板。3回は1死一、二塁のピンチを招いたが、