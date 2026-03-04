【モデルプレス＝2026/03/04】STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special Season2」（隔週木曜午後4時〜／Prime Video・DMM TV）の＃12が、3月5日午後4時より配信開始。MCは土田晃之が務め、ゲストとしてWEST.が出演する。【写真】藤井流星、兄弟級に顔がそっくりなジュニアとキメ顔披露◆WEST.＆関西ジュニア、コラボパフォーマンス“スタソン”ならではのスペシャルなライブや