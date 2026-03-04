首元がすっきりと見えるミニボブは、大人の可愛らしさと洗練された印象を両立できるスタイル。短い中にも女性らしさを与えてくれる絶妙なレングスで、日々のスタイリングも楽にできそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、気負わずに今っぽさを楽しめるミニボブをご紹介します。 耳掛けですっきり見せるくびれミニボブ 顎ラインの上でカットした、プツッとしたライン感を残したミニボブです。毛先を外ハネに