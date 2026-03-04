筆者の話です。退職が決まり、送別会をめぐって職場の空気に、少し居心地の悪さを感じていました。何気ない一言が、思ってもみなかった形で残ります。 気まずい空気 「送別会、どうする？」退職が決まってから、周囲にそう聞かれることが増えました。結婚を機に退職することが決まり、私は職場を離れることに。ただ、辞める本人に聞かれても判断しづらく、正直どう答えていいかわかりません。誰かが自然に動いてくれるもの